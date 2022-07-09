وزير الدفاع الإيطالي: نسعي إلى حل قابل للتطبيق في ليبيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني السعي إلى حل قابل للتطبيق في ليبيا الأمر الذي يوجه البلاد نحو التطبيع المؤسسي والسياسي والاقتصادي والأمني الداخلي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

أدلى غويريني يهذه التصريحات خلال محادثات مع نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، يوم الخميس في إطار لقاء ثنائي تم تنظيمه في لا سبيتسيا، في في نادي ضباط البحرية، بمناسبة تسليم زورق الدورية البحرية «شيراوح»، التي أنتجها فينكانتيري بموجب اتفاقية تعاون بحري وقعها البلدان عام 2016.

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