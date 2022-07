ليبيا – بارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة لنادي الأهلي بنغازي فوزه بالكأس الليبي لكرة السلة.

الدبيبة وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال :”نبارك لنادي المشوار الطويل فوزه بالكأس الليبي لكرة السلة ،وأهنئ جماهير الأهلي الوفية على هذه البطولة وبشائر الخير دائمًا من بنغازي الرائعة”.

