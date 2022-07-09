مفوضية الانتخابات: بمناسبة العيد نجدد العزم على بناء دولة آمنة ديمقراطية

أكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، تجديدها العزم العزم والعمل من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية، وأهدافها الاستقرار والنماء.

وقدمت مفوضية الانتخابات التهنئة إلى جميع الليبيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية أن يعيده الله تعالى على الشعب الليبي والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

واحتفل الليبيون صباح اليوم السبت، بأول أيام عيد الأضحي المبارك، حيث أدت جموع المواطنين شعائر صلاة عيد الأضحي في ساحات ومساجد البلاد.