مفوضية الانتخابات: نجدد العمل الصادق لتحقيق أهداف الليبيين

جددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأكيد العزم الصادق والعمل الدؤوب من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء.

وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إلى جميع الليبيين بخالص التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

من جانبها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أملها أن يكون هذا العيد مناسبة، لكافة الأطراف الفاعلة، للاستجابة للمطالب الشعبية، بإجراء الانتخابات الوطنية على أسس توافقية سليمة، وتحقيق الاستقرار والازدهار للبلاد.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنها تتمنى للشعب الليبي عيـد أضـحى مـبارك.