لنقي: حل الأزمة في ليبيا يكمن في النظام الفدرالي

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن حل الأزمة في ليبيا يكمن في النظام الفدرالي، على الأقل لمدة تصل إلى خمس سنوات، لحين انتهاء الأزمة.

لنقي وفي تصريحات لموقع” القاهرة 24″ أوضح أنه عقب انتهاء فترة الحكم الفيدرالي واستقرار البلاد يتم الاستفتاء الشعبي على على شكل الدولة، مؤكدًا أن يدعم الرجوع إلى النظام الملكي الدستوري، وشخص الملك الغير محسوب على إقليم أو حزب أو قبيلة.

وفيما يتعلق بالمبادرة المطروحة من قبل المجلس الرئاسي، أشار عضو المجلس إلى أنها لن تجدي نفعًا، مبينًا أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أدخل نفسه في صراع سياسي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واتهام الاخير رئيس المجلس الرئاسي بضلوعه في المؤامرة، مؤكدًا أنه لا يتوقع أن تنتج مبادرة المجلس الرئاسي عن شيء.

