القائد العام يهنأ الشعب الليبي والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك

هنأ القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر الشعب الليبي كافةً والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك.

وفي ذات السياق هنأت المناطق العسكرية (سبها – حوض مرزق – الجفرة – سرت – الخليج – بنغازي – البيضاء – المرج – طبرق – الكفرة – العسكرية الوسطى) القائد العام والشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى.

كما هنأت الألوية (طارق بن زياد المعزز و128 المعزز و106 مجحفل و73 مشاة) القائد العام والشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى.

كما هنأت أيضاً الكتائب (166 مشاة و155 مشاة و188 مشاة القوات الخاصة الصاعقة) القائد العام والشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى.

وفي ذات السياق هنأت رئاسة أركان كل من (القوات الجوية، والقوات البحرية، والقوات البرية، وقوات الدفاع الجوي، وقوات حرس الحدود) القائد العام والشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى.