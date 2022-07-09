منظمة سورية: المقاتلون السوريين متهمون بالنهب والسرقة وفرض الإتاوات في ليبيا

وجهت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” اتهاما لمقاتلين سوريين تابعين لـ”الجيش الوطني السوري” بارتكاب عمليات “نهب واستيلاء” خلال مشاركتهم بالقتال في ليبيا.

وقالت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقرير، اليوم السبت، «إن مقاتلين سوريين تابعين لـ”الجيش الوطني السوري”، ارتكبوا عمليات “نهب واستيلاء” خلال مشاركتهم بالقتال في ليبيا».

ومن ضمن الاتهامات التي وجهتها المنظمة السورية للمقاتلين السوريين في ليبيا، «اتخاذ عدد من المنازل “مقرات عسكرية، وتخريب بعضها الآخر، إضافة إلى فرض أتاوات على أصحاب المحال التجارية».