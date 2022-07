الفكحال: لا سبيل إلى بناء دولة المواطنة والمؤسسات إلا بإجراء انتخابات عامة

ليبيا – أعرب المرشح للانتخابات ورئيس حزب النداء الليبي أكرم الفكحال عن استغرابه من المبادرات الرامية إلى حلحلة الأزمة المعقّدة ومن توقيت طرحها، قائلاً:”معظم هذه المبادرات لا تمثل إلا محاولة إثبات وجود، وكأن أصحابها يريدون أن يقولوا للملأ نحن هنا، لأنّها أولا مجرد توصيف لواقع ومحاولة تشخيص لمشكلة قائمة واقتراح لحل غير واقعي لا يمكن تطبيقه عمليا“، وفق تقديره.

الفكحال وفي تصريحات لموقع“إرم نيوز“ أوضح أن معظم هذه المبادرات مجرد بيانات هزيلة لا تعبر عن عمق الأزمة التي نعيشها،مضيفًا: ”نحن ينقصنا وطن مشتت، وطن عبث به الفاسدون، وطن ناقص السيادة ونبحث عن وجودنا وحياتنا ومستقبل أبنائنا داخل هذا الوطن“.

وتابع المرشح الرئاسي حديثه: ”لا سبيل إلى بناء دولة المواطنة والمؤسسات إلا بإجراء انتخابات عامة (برلمانية ورئاسية متزامنة) وذلك بعد استبعاد كل الشخصيات الجدلية بدون استثناء التي كانت ولا تزال أحد أسباب الأزمة“، وفق تقديره.

