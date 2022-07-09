شركة البريقة: افتتاح محطة وقود بالمنطقة الجنوبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط افتتاح محطة وقود الجهود الدولية رقم ((1028)) والتي تعتبر أول محطة وقود بالمنطقة الجنوبية.

وبينت شركة البريقة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه تم افتتاح المحطة بعد وضع كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لتخفيف العبئ على المواطن بتزويدها بالوقود وتشغيلها وفتح أبوابها أمام المواطنين.

وجرى افتتاح المحطة بحضور مدير إدارة عمليات منطقة سبها ومنسق مستودع سبها النفطى ومشرف وحدة التفتيش ورؤساء الاقسام بالإدارة، وعن المجلس البلدى سبها حضر عضو المجلس البلدي والقائمين ومشرفى المحطة.

وأشارت شركة البريقةإلى أنها مستمرة في إنشاء محطات جديدة مستهدفة جميع البلديات والمناطق .