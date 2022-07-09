وفاة مواطن في حادث سير شرق سرت

لقي مواطن مصرعه في حادث سير ليلة أمس شرق مدينة سرت.

وحسب مصادر متطابقة فقد توفي محمد عمر جديات السويدي (42 عامًا) بعد أن دهسته سيارة مسرعة جدًا بالطريق الرئيسي شرق المدينة.

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وكان السويدي يقود سيارته إلى منطقة الحنيوة بصحبة أطفاله وزوجته لقضاء إجازة العيد مع والده، لكنه تعرض للدهس حين تعطلت سيارته، حيث جاءت سيارة مسرعة ودهسته، وفر قائدها هاربًا. يشار إلى أن ضحية الحادث أب لبنتين وطفل معاق.