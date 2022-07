ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية، عبد السلام زيدان إن مشكلة الليبيين مع الوقود بدأت منذ عام 2011، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية تبدأ من السعر.

زيدان وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري قال:” في عهد النظام السابق، ازدهر إنتاج النفط، وتوفر للدولة المال الكافي لدعم السلع الأساسية، وفي مقدمتها الوقود، الذي حدد سعر اللتر منه بـ150 درهماً ليبياً، أي ما لا يزيد عن 11 سنتاً أميركياً، بأسعار تلك الفترة”.

وأضاف؛” سعراً كهذا سيفتح شهية المتاجرة غير القانونية بالوقود مع الدول الحدودية على الأقل، وبالفعل كان يهرب منذ التسعينيات، ولكن بكميات بسيطة جدا، وعن طريق سيارات صغيرة، نظرا لإحكام سيطرة الدولة على الحدود إلى حد معقول”.

واستطرد قائلا: “بعد انهيار نظام الدولة سنة 2011 عمت الفوضى، ونشأت عصابات خاصة بتهريب الوقود انبثقت من كتائب مسلحة، وخاصة في مدن غرب طرابلس”.

وأردف:”فقد كبرت هذه العصابات لحد استعصى على الدولة مجرد الحد من نشاطها وليس القبض على أفرادها”.

ولم يستبعد زيدان تورط مسؤولين كبار معها، فالغنيمة كبيرة بحجم فرق السعر الذي زاد مع انخفاض الدينار، حتى عادل اللتر الواحد 3 سنتات أميركية فقط.

وبحسب زيدان فأن النتيجة هو تراجع عرض الوقود في السوق الرسمية والازدحام عليه، وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.

The post زيدان: عصابات تهريب الوقود كبرت إلى حد استعصى على الدولة الحد من نشاطها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية