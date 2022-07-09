متأثر بالكتلة الهوائية… الارصاد تغييرات في طقس هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 01/ 07 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يبقى معتدل ومستقر علي اغلب مناطق الشمال نتيجة تاثير كتلة هوائية معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية مابين ( 27 – 33 ) مْ ,وتتراوح مابين (37-42) مْ على مناطق الوسط والجنوب، وفقا للتقرير.

تغييرات بالطقس

ومن المتوقع وفقا للتقرير ان يمتد تاثير هذه الكتلة الهوائية المعتدلة ليشمل يوم الغد اغلب مناطق الوسط وبعض مناطق الجنوب ,ويستمر تاثيرها طيلة ايام العيد.

والله أعــــــلم .