قزيط: الرئاسي بدون تنسيق مع البعثة الأممية لا يستطيع تقديم حلّ

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن المجلس الرئاسي من دون تنسيق وثيق مع البعثة الأممية لا يستطيع اقتراح حلّ، سواء كان بتشكيل حكومة ثالثة أو الوصول إلى انتخابات بقاعدة توافقية.

وأشار قزيط في تصريح صحفي، إلى أن الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية له العديد من المحفزات، أهمها وضع شبكة الكهرباء وانقطاعها وسوء إدارة مجلس الدولة والنواب لملف المفاوضات، مستبعدا أن يتسبب هذا الحراك في إسقاط السلطة الحالية.

وأوضح قزيط أن عملية إسقاط السلطة صعبة ومعقدة، وما زالت البلاد تعاني من تداعياتها منذ 10 سنوات، لافتا إلى أن الهدف المهم هو الضغط على السلطة السياسية لإيجاد حلول للتحديات المعيشية.

ورأى قزيط أن المجتمع الدولي يريد من هذا الحراك الشعبي تحجيم دور مجلسي النواب والدولة وربما الذهاب إلى خيار يتجاوزهما.