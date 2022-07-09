العقوري: أدعو للتحقيق في كل حالات غرق المهاجرين عبر السواحل الليبية

أبدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري بالغ أسفه وحزنه من التقارير الواردة حول تزايد حالات الغرق أمام السواحل الليبية من قبل مهاجرين يحاولون عبور البحر للوصول لجنوب أوروبا.

وأكد «العقوري»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، على «أهمية التحرك المشترك مع دول الجوار وخاصة الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الأمن في الحدود الليبية»، مشيرا إلى «جهود حرس السواحل الليبي وعمليات الإنقاذ التي يقوم بها للعالقين في البحر رغم قلة الإمكانيات بالنسبة لحجم الكارثة الإنسانية».

ودعا «حرس السواحل لبذل المزيد من الجهود الممكنة للاستجابة لجميع نداءات الاستغاثة ، مقدماً شكره لجميع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية التي تقدم العون لتلك الفئة الضعيفة».

ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية إلى «التحقق من جميع المعلومات التي يتم نشرها حول حالات وملابسات الغرق»، محملا «عصابات تهريب البشر بعد تزايد حالات الغرق أمام السواحل الليبية من قبل المهاجرين»، مؤكدًا أنها «تستغل الظروف الصعبة التي يمر بها المهاجرون من أجل التكسب على حساب معاناتهم».

وأشار إلى أن «الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة دفعت أعداد أكبر للخروج من بلدانهم للبحث عن فرص حياة أفضل»، داعيًا إلى وضع خطط عاجلة لمساعدة البلدان الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية التي حدثت مؤخرًا.