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المنفي: أهالي تاورغاء جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي دعمه لبلدية وأهالي تاورغاء وأنهم جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه لرأب الصدع ولتحقيق السلام بين كافة الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، اليوم السبت المجلس البلدي وحكماء وأعيان تاورغاء، وذلك للوقوف على احتياجات البلدية في كافة المجالات بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد المجلس البلدي، وأعيان تاورغاء دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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