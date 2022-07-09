المنفي يجتمع مع المجلس البلدي تاورغاء للوقوف على احتياجات المدينة

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع أعضاء المجلس البلدي تاورغاء وحكماء وأعيان المدينة من أجل الوقوف على احتياجات البلدية في مختلف المجالات، وذلك بعد أن أدى صلاة عيد الأضحى المبارك في تاورغاء اليوم السبت.

وقال المجلس الرئاسي إن المنفي أكد دعمه لبلدية وأهالي تاورغاء، مضيفًا أنه «جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه لرأب الصدع ولتحقيق السلام بين جميع الليبيين».

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ووفق البيان، قدم المجلس البلدي وأعيان تاورغاء شكرهم للمنفي «على تعاونه مع البلدية»، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة.

جانب من اجتماع المنفي مع أعضاء المجلس البلدي تاورغاء وحكماء المدينة 9 يوليو 2022. (المجلس)

جانب من اجتماع المنفي مع أعضاء المجلس البلدي تاورغاء وحكماء المدينة 9 يوليو 2022. (المجلس)