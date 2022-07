شركة البريقة تفتتح أول محطة وقود لها بالمنطقة الجنوبية

ليبيا – افتتحت شركة البريقة الخميس المحطة رقم (1028) محطة وقود الجهود الدولية والتي تعتبر أول محطة وقود بالمنطقة الجنوبية بحسب الشركة.

الشركة أفادت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم افتتاح المحطة بحضور مدير إدارة عمليات منطقة سبها ومنسق مستودع سبها النفطي ومشرف وحدة التفتيش و رؤساء الاقسام بالإدارة ،وعن المجلس البلدى سبها حضر عضو المجلس البلدي و القائمين ومشرفي المحطة والضيوف.

وأشارت إلى أن المحطة رقم (1028 الجهود الدولية) تعتبر أول محطة وقود بالمنطقة الجنوبية والتي تم افتتاحها بعد وضع كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لتخفف العبء على المواطن بتزويدها بالوقود وتشغيلها ، وفتح أبوابها أمام المواطنين.

الشركة ثمنت جهود الخييرين من الذين ساهموا في افتتاح المحطة من أجل خدمة المواطن.

يُشار إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط مستمرة في إنشاء محطات جديدة مستهدفة جميع البلديات والمناطق.

