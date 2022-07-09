بالصور.. مديرية أمن طرابلس تؤمن صلاة عيد الأضحى في ميدان الشهداء

قامت مديرية أمن طرابلس بتأمين المصلين خلال أدائهم صلاة عيد الأضحى المبارك في ميدان الشهداء صباح اليوم السبت.

وقال مكتب العلاقات العامة وقسم الإعلام والتوثيق الأمني إن المديرية شاركت في عمليات التأمين رفقة الأجهزة الأمنية الأخرى.

الليبيون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك

– الليبيون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك

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واحتفل الليبيون صباح اليوم بعيد الأضحى، إذ أدى جموع المواطنين شعائر صلاة العيد في ساحات ومساجد البلاد. وفيما أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الصلاة في مسجد الغلبان بمدينة مصراتة، أدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صلاة العيد في مدينة تاورغاء.

جانب من تأمين مديرية أمن طرابلس لصلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء، 9 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)

جانب من تأمين مديرية أمن طرابلس لصلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء، 9 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)

جانب من تأمين مديرية أمن طرابلس لصلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء، 9 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)

جانب من تأمين مديرية أمن طرابلس لصلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء، 9 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)