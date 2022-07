ليبيا – رأى الباحث السياسي خليفة الحداد أن استغلال ملف أزمة المحروقات في الصراعات السياسية أدت أكثر من مرة لإيقاف الإنتاج في الحقول، كما يحدث الآن حيث توقف نحو ثلاثة أرباع الإنتاج منذ أبريل الماضي بسبب الخلاف بين حكومتي عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاآفا.

الحداد وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد، أضاف:” يتم أحيانا افتعال أزمات وقود في المحطات للضغط على الحكومات، أو لإسقاط شخصيات وتعيين أخرى، هذا بالإضافة لتأثير انقطاع الكهرباء على عمل المحطات، وكذلك زيادة الطلب الناتجة عن حاجة الناس لتزويد مولداتهم المنزلية بالوقود وليس سياراتهم فقط”.

The post الحداد: استغلال ملف أزمة المحروقات في الصراعات السياسية أدت أكثر من مرة لإيقاف الإنتاج في الحقول first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية