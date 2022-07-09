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طقس معتدل أول وثاني أيام العيد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

تشهد درجات الحرارة انخفاضا على المناطق الشمالية في البلاد أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لتكون أكثر اعتدالا على مناطق شمال شرق البلاد خصوصا الجبل الأخضر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تحول الرياح إلى شمالية شرقية على شمال غرب البلاد إلى شمالية غربية على شمال شرق البلاد، مما يجعل درجات الحرارة تحت الثلاثين درجة اليوم السبت وغدا الأحد.

وأشار المركز إلى تكاثر متوقع للسحب على العديد من المناطق الشمالية خصوصا الجبل الأخضر، مع هطول أمطار خفيفة محتملة.

وتنخفض حدة درجات الحرارة في جنوب البلاد، مع وصول الرياح المعتدلة إلى المناطق الجنوبية، وتحديدا المنطقتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية.

 كما يكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب على مدن شمال شرق ليبيا.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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