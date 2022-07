باشاآغا: يجب تعزيز التعاون مع كل من تونس ومصر وتشاد والنيجر والسودان لحماية وتأمين الحدود

ليبيا – قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا إنه خلال الأسابيع الماضية، أعلن عن اطلاق خارطة الطريق نحو التعافي‬⁩ والتي ترتكز على عدة محاور أهمها الحاجة إلى تعزيز الأمن.

باشاآغا أشار في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إلى أنه اجتمع يوم الجمعة 8 يوليو 2022، بعدد من أعضاء الحكومة والقادة الأمنين ، لمناقشة آخر تطورات الوضع الأمني ​​والعسكري في البلاد.

وتم مناقشة كيفية تطوير التعاون بين الحكومة والأجهزة الأمنية من أجل حماية المواطن من الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواجد الأجنبي (السام) على الأراضي الليبية، وفوضى السلاح، وغيرها من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن ليبيا ودول الجوار.

وأكد على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ووضع خطط لضمان تطوير قدرات منتسبيها بصورة دورية ، بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعم المالي اللازم لشراء المعدات الحديثة

وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز التعاون الأمني مع كل من تونس ومصر وتشاد والنيجر والسودان ووضع خطط مشتركة لحماية وتأمين الحدود.

وتم الاتفاق على التنسيق لاجتماع تقابلي بعد عيد الاضحى المبارك للتباحث حول سبل دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تنفيذ المهام المناطة بها وفقاً لبرلين 1 و 2 ومؤتمر باريس.

