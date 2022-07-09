المنفي يؤدي صلاة عيد الأضحى في تاورغاء

العنوان-تاورغاء

أدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، بحضور عدد كبير من أهالي المدينة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، حرص المنفي على أداء صلاة العيد في مدينة تاورغاء تأكيدًا على رؤية المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية.

وأيضا تقديرًا لمكانة كل المدن الليبية ومن بينها هذه المدينة التي بدأت تستعيد عافيتها، وعودة حياة المواطنين فيها لوضعها الطبيعي.

وأكد الخطيب، خلال صلاة عيد الأضحى أن الدرس المستفاد من هذه المناسبة العظيمة يفوق الوصف، مشددًا أن علينا العفو عند المقدرة والتخلق بأخلاق ديننا الحنيف.

وأشار إلى أن “هذه المناسبة علمتنا التضحية والفداء والبر والإحسان، وعلينا أن نعي هذه الدروس، لينعم المجتمع الليبي بالسلام والاستقرار”.

وعقب الصلاة صافح رئيس المجلس الرئاسي المصلين، الذين عبروا عن اعتزازهم باختياره أداء صلاة العيد في مدينتهم هذا العام، معربين عن تقديرهم لجهود المجلس الرئاسي في دعم المصالحة الوطنية، ولم شمل أبناء الوطن.

ويحتفل الليبيون والعالم الإسلامي بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أدى جموع المواطنين شعائر صلاة العيد في ساحات ومساجد البلاد.