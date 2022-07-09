«الكهرباء»: البدء التشغيلي للوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، البدء التشغيلي الأولي للوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الاستعجالي.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إن الوحدة ستدخل على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات الأولية بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 ميغاوات.

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الوحدة الأولى بين 4 وحدات بإجمالي إنتاج 740 ميغا وات

وأمس الجمعة، أكدت الشركة الشروع في تشغيل مراحل الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الاستعجالية. وقال عضو مجلس إدارة الشركة، مجدي الفيتوري، إنه جرى البدء في مراحل تشغيل الوحدة؛ وذلك لتعزيز طاقة الشبكة الكهربائية.

وأوضح الفيتوري أن هذه الوحدة هي الأولى بين 4 وحدات سيجرى تشعيلها تباعًا حسب الجدول الزمني المحدد لعملها، وذلك بطاقة 740 ميغا وات.

ووجه عضو مجلس إدارة الشركة الشكر إلى جميع القائمين على المشروع، الذين تحدوا الصعوبات من أجل تنفيذه.