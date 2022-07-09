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المنفي يبحث احتياجات بلدية تاورغاء

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان طرابلس

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، اجتماعا مع أعضاء المجلس البلدي تاورغاء وحكماء وأعيان المدينة من أجل الوقوف على احتياجات البلدية في مختلف المجالات، وذلك بعد أن أدى صلاة عيد الأضحى المبارك في تاورغاء.

وأكد المنفي دعمه لبلدية وأهالي تاورغاء، مضيفًا أنه جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه لرأب الصدع ولتحقيق السلام بين جميع الليبيين.

وقدم المجلس البلدي وأعيان تاورغاء شكرهم للمنفي على تعاونه مع البلدية، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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