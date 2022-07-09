العلاقي لـ”عقيلة”: أذكّرك بأن قوانين انتخاب الرئيس والبرلمان تتعارض مع أدبيات فبراير

قال وزير العدل خلال فترة المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، إن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة عن مجلس النواب تتعارض مع “أدبيات فبراير”.

وبعث العلاقي رسالة عبر “فيسبوك”، إلى رئيس مجلس النواب، قائلا: “يهمني أن أذكر سيادتكم أن إلقاء اللوم على الآخر الأجنبي والمحلي يجب أن تسبقه تصرفات وتشريعات قانونية تصب في مصلحة الاستقرار”.

واستدرك: “لكن للأسف نحن نتذكر تلك القوانين الواسعة والرجراجة، قانون (1) بشأن انتخابات الرئيس، وقانون رقم (3) بشأن انتخابات مجلس النواب، والتي تحمل في ذاتها بذور فنائها فوق أنها تتعارض مع أدبيات فبراير، وتتعارض أيضا مع الاتفاق السياسي الذي كنتم للأسف طرفا فيه”.

وتابع العلاقي: “المفيد أنه قبل إيهام الناس أن الآخر الأجنبي والمحلي هو الذي يعرقل طموح الناس في انتخابات ديمقراطية، عليكم أن تراجعوا أنفسكم أولا وتتأكدوا أنكم قمتم بالواجب”.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حمّل حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية تردي الأوضاع الخدمية، وأشار إلى أنها فشلت في إتمام توحيد المؤسسات وتهيئة الأوضاع للانتخابات، وكانت سببا في تأجيلها، وأنها تصر على استمرار الانقسام.