السفارة الإيطالية تهنئ الليبيين بحلول العيد

هنأت سفارة إيطاليا لدى ليبيا، اليوم السبت، الليبيين لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية «زوال الانقسامات والأزمات» في ليبيا.

وكتبت السفارة على حسابها بموقع «تويتر»: «نتمنى أن يقدم عليكم عيد الأضحى حاملا معه البركة، زائلا عنكم الهموم والانقسامات والأزمات، جالبا لكم بقدومه الوئام والهدوء والاستقرار. كل عام وليبيا وشعبها بخير وفي سلام وتقدم وازدهار دائمين».

– وليامز في تهنئة العيد: ليكن مناسبة لإنهاء الانقسام

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وليامز تدعو إلى رأب الصدع في ليبيا

وفي وقت سابق، دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى رأب الصدع وإنهاء الانقسام في تهنئتها إلى الليبيين لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وغردت وليامز على حسابها بموقع «تويتر» قائلة: «ليكن هذا العيد مناسبة حقيقية لتجسيد الأخاء ورأب الصدع وإنهاء الانقسام والتنازل من أجل ليبيا والليبيين»، وأضافت: «عيد أضحى مبارك وكل عام والشعب الليبي العزيز بخير وسلام وازدهار».