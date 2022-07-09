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معزب: شروط الترشح للرئاسة هي المعضلة

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، إنه من المتوقع أن تشكل لجنة حوار جديدة قبل نهاية شهر يوليو، تتولى حل الانسداد الدستوري والقانوني للوصول للانتخابات.

أضاف في تصريحات صحفية أن تحديد السلطة التنفيذية في الوقت الراهن يتوقف على الخروج من الانسداد القانوني والدستوري لإنشاء قاعدة دستورية تجري على أساسها الانتخابات أو طرح مشروع الدستور للاستفتاء.

ولفت إلى أن شروط الترشح للرئاسة هي المعضلة الأساسية في الوقت الراهن، خاصة وأنها حالت دون التوافق الأخير بين رئيسي المجلسين (البرلمان والدولة) في جنيف.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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