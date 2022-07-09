البرنامج الأممي الإنمائي: العيد يذكرنا بالروابط المشتركة التي توحد الناس في ليبيا

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، اليوم السبت، إن العيد هو وقت الوحدة بين جميع الشعوب، ويذكرنا بـ«الروابط المشتركة التي توحد كل الناس في ليبيا».

ولهذه المناسبة، غرد البرنامج عبر حسابها على موقع «تويتر» قائلا: «يتمنى فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا لكل من يحتفلون بعيد الأضحى المبارك وعائلاتهم وأحبائهم عيدا سعيدا».

السفارة الإيطالية تهنئ لمناسبة العيد

وفي وقت سابق، هنأت سفارة إيطاليا لدى ليبيا، اليوم السبت، الليبيين لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية «زوال الانقسامات والأزمات» في ليبيا.

– وليامز في تهنئة العيد: ليكن مناسبة لإنهاء الانقسام

– السفير الهولندي: استمتعت بالتقاليد الليبية الجميلة والأكل اللذيذ في عيد الأضحى

– السفارة الإيطالية تهنئ الليبيين بحلول العيد

وكتبت السفارة على حسابها بموقع «تويتر»: «نتمنى أن يقدم عليكم عيد الأضحى حاملا معه البركة، زائلا عنكم الهموم والانقسامات والأزمات، جالبا لكم بقدومه الوئام والهدوء والاستقرار. كل عام وليبيا وشعبها بخير وفي سلام وتقدم وازدهار دائمين».

وليامز تدعو إلى رأب الصدع في ليبيا

بدورها، دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى رأب الصدع وإنهاء الانقسام في تهنئتها إلى الليبيين لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وغردت وليامز على حسابها بموقع «تويتر» قائلة: «ليكن هذا العيد مناسبة حقيقية لتجسيد الأخاء ورأب الصدع وإنهاء الانقسام والتنازل من أجل ليبيا والليبيين»، وأضافت: «عيد أضحى مبارك وكل عام والشعب الليبي العزيز بخير وسلام وازدهار».