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مفوضية الانتخابات.. تأكد عزمها العمل على تحقيق الأهداف الوطنية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان- طرابلس

جددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأكيد عزمها على العمل الدؤوب من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء.

وفي بيان لها عبر فيسبوك تقدمت المفوضية لجميع الليبيين بخالص التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

منا جانبها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أملها أن يكون هذا العيد مناسبة، لكافة الأطراف الفاعلة، للاستجابة للمطالب الشعبية، بإجراء الانتخابات الوطنية على أسس توافقية سليمة، وتحقيق الاستقرار والازدهار للبلاد.


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صحيفة العنوان الليبية

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