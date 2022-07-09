وزير الدفاع الإيطالي: روما تسعى إلى حل قابل للتطبيق في ليبيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني، سعي روما إلى حل قابل للتطبيق في ليبيا الأمر الذي يوجه البلاد نحو التطبيع المؤسسي والسياسي والاقتصادي والأمني الداخلي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جاء ذلك خلال محادثات غويريني مع نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، في إطار لقاء ثنائي تم تنظيمه في لا سبيتسيا، بنادي ضباط البحرية، بمناسبة تسليم زورق الدورية البحرية «شيراوح»، التي أنتجها فينكانتيري بموجب اتفاقية تعاون بحري وقعها البلدان عام 2016.

وكان قد بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد تطورات العملية السياسية في ليبيا يوم الجمعة، في لقاء على هامش مجموعة العشرين في بالي.