4 توصيات من «مكافحة الأمراض» خلال العيد

دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين إلى الالتزام بأربع توصيات خلال عيد الأضحى المبارك للمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية قدر الإمكان.

وشملت توصيات المركز تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، وتجنب الاجتماعات الكبيرة والأماكن المزدحمة، حسب بيان صادر عن المركز.

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إضافة إلى غشيل اليدين جيدا بالماء والصابون بانتظام أو فركها جيدا بمطهر كحولي، التزام المنزل وعدم الخروج في حالة ظهور أعراض مشابهة لأعراض «كوفيد- 19».