صالح يتهم حكومة الدبيبة بتعطيل الانتخابات الليبية

اتهم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أطرافاً خارجية، لم يحددها، بـ«دعم جهات داخلية لتأجيج الرأي العام»، لصالح حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي ترفض التخلي عن السلطة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس.

ودافع صالح مجدداً عن دور مجلس النواب، وقال في كلمة مطولة بمناسبة عيد الأضحى مساء أول من أمس، إنه سعى بشكلٍ جاد إلى تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واتخذ إجراءات لإنهاء عملية الانقسام الإداري من خلال توحيد المؤسسات.

لكنه اتهم في المقابل حكومة الدبيبة، التي وصفها بأنها «منتهية الولاية»، بالإصرار على عرقلة الانتخابات، بعدما أخفقت في توحيد المؤسسات.

وكشف أن شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية من أكبر النقاط الخلافية مع مجلس الدولة بسبب التمسك بمبدأ «عدم الإقصاء»، مشيراً إلى أن مجلس النواب انخرط بشكلٍ جاد وإيجابي في المسار الدستوري الذي عقد مؤخراً في القاهرة.

وبعدما أعرب عن تقديره لحجم المُعاناة التي يواجهها الشعب الليبي على جميع الأصعدة الخدمية والاقتصادية والمالية، قال صالح: «إن هذه المسائل من واجبات السلطة التنفيذية بوجهٍ خاص»، موضحاً أن دور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة.

واعتبر أن تحميل مجلس النواب مسؤولية إخفاق الحكومة «لن يؤدي إلا لاستمرار حالة الانقسام وزيادة المعاناة»، وقال إن المجلس قام بمهامه من خلال سحب الثقة من حكومة «الوحدة» نتيجة إخفاقها رغم صرف المليارات من الدينارات لتحسين الخدمات.

وأوضح أن حكومة الدبيبة «تصر على تأزيم الأوضاع مستغلة وجود المصرف المركزي في طرابلس وتذبذب مواقف بعض أطراف الأسرة الدولية».

بدوره، بحث رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، مع بعض أعضاء الحكومة والقيادات الأمنية واللجنة العسكرية المشتركة «5 5» حماية المواطن من الإرهاب والهجرة غير النظامية والوجود الأجنبي على الأراضي الليبية.

وقال باشاغا في بيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس، إن الاجتماع ناقش أيضاً تطوير التعاون بين الحكومة والأجهزة الأمنية من أجل حماية المواطن من الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وما وصفه بـ«الوجود الأجنبي (السام) على الأراضي الليبية، وفوضى السلاح، وغيرها من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن ليبيا ودول الجوار».

وأكد باشاغا على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ووضع خطط لضمان تطوير قدرات منتسبيها وتوفير الدعم المالي اللازم لشراء المعدات الحديثة.

ولفت إلى إشارة المشاركين في الاجتماع لضرورة تعزيز التعاون الأمني مع كل من تونس ومصر وتشاد والنيجر والسودان، ووضع خطط مشتركة لحماية وتأمين الحدود، موضحاً أنه تم الاتفاق على التنسيق لاجتماع تقابلي بعد العيد لبحث سبل دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5 5» في تنفيذ المهام المناطة بها وفقاً لبرلين «1 و2»، ومؤتمر باريس.

وطبقاً لما أعلنته لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني مساء أول من أمس، من المقرر أن يتحدث باشاغا بشكل «افتراضي» برفقة مترجم يوم الثلاثاء المقبل، أمام أعضاء اللجنة عن مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة وليبيا، بالإضافة إلى ملف الأمن الليبي والسياسة الخارجية وخريطة «الطريق إلى التعافي» التي اقترحها باشاغا مؤخراً. وكان باشاغا هنّأ الليبيين عبر «تويتر» بمناسبة عيد الأضحى، تزامناً مع تهنئة غريمه رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، بالمناسبة ذاتها.

كما هنأ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الليبيين بالمناسبة، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة عن أملها في أن يكون هذا العيد مناسبة لكافة الأطراف الفاعلة للاستجابة للمطالب الشعبية، بإجراء الانتخابات الوطنية على أسس توافقية سليمة، وتحقيق الاستقرار والازدهار للبلاد

وتمنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، أن يكون هذا العيد «مناسبة حقيقية لتجسيد الإخاء ورأب الصدع وإنهاء الانقسام والتنازل من أجل ليبيا والليبيين».

كما تمنت سفارة كندا عيداً سعيداً لجميع الليبيين، وأن يجلب السلام والحب والأمل والازدهار. الأمر ذاته فعلته السفارة الأميركية بتهنئة الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى، وقالت إنها تتمنى لهم جميعاً السلام والصحة والعافية والازدهار.

وظهر السفير الألماني مخائيل أونماخت مرتدياً الزي الليبي داخل المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس، وهو يُهنئ باللغة العربية الشعب الليبي بالعيد.