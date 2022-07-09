حويلي: حتى الأتراك لن يمنحوا باشاغا حق العمل من طرابلس

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن مجلس الدولة يعتبر الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا ولدت ميتة.

حويلي وفي تصريحات صحفية، أوضح أن أي تقارب تركي أو غيره لا يمنح الحكومة أي آلية للعمل من العاصمة طرابلس.

ولفت إلى أن الأمر يحتاج إلى تغيير جذري يفضي إلى تغيير الحكومتين، وأن مجلس الدولة يريد حكومة جديدة بآلية جديدة حسب نص الاتفاق السياسي الليبي.

حويلي رأى أن تغيير الحكومة يتطلب التوافق بين المجلسين حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي، وفق قوله.