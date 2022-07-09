لنقي: المنفي أدخل نفسه في صراع سياسي مع عقيلة صالح

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 ” أحمد لنقي ” أن حل الأزمة في ليبيا يكمن في النظام الفدرالي، على الأقل لمدة تصل إلى خمس سنوات، لحين انتهاء الأزمة.

وفي تصريحات صحفية له أوضح فيها ، أنه عقب انتهاء فترة الحكم الفيدرالي واستقرار البلاد يتم الاستفتاء الشعبي على شكل الدولة، مؤكدًا أن يدعم الرجوع إلى النظام الملكي الدستوري، وشخص الملك الغير محسوب على إقليم أو حزب أو قبيلة.

اما فيما يتعلق بالمبادرة المطروحة من قبل المجلس الرئاسي، أشار عضو المجلس إلى أنها لن تجدي نفعًا، مبينًا أن رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” ، أدخل نفسه في صراع سياسي مع رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح “، واتهام الاخير رئيس المجلس الرئاسي بضلوعه في المؤامرة، مؤكدًا أنه لا يتوقع أن تنتج مبادرة المجلس الرئاسي عن شيء.