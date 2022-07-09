المنفي: أهالي تاورغاء جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بعد ظهر اليوم السبت المجلس البلدي وحكماء وأعيان تاورغاء، وذلك للوقوف على احتياجات البلدية في كافة المجالات.

وقدم المجلس البلدي، وأعيان تاورغاء شكرهم وتقديرهم للمنفي، على تعاونه مع البلدية، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية.

بدوره أكد المنفي، على دعمه لبلدية وأهالي تاورغاء وأنهم جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه لرأب الصدع ولتحقيق السلام بين كافة الليبيين.