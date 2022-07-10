برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العيد يذكرنا بالروابط المشتركة التي توحد الناس في ليبيا

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، اليوم السبت، إن العيد هو وقت الوحدة بين جميع الشعوب، ويذكرنا بـ«الروابط المشتركة التي توحد كل الناس في ليبيا».

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك ، غرد البرنامج عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلا: «يتمنى فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا لكل من يحتفلون بعيد الأضحى المبارك وعائلاتهم وأحبائهم عيدا سعيدا».



ويشار أنه في وقت سابق، هنأت سفارة إيطاليا لدى ليبيا، اليوم السبت، الليبيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية «زوال الانقسامات والأزمات» في ليبيا.

جاء ذلك خلال منشور السفارة على حسابها بموقع «تويتر»قالت فيه: «نتمنى أن يقدم عليكم عيد الأضحى حاملا معه البركة، زائلا عنكم الهموم والانقسامات والأزمات، جالبا لكم بقدومه الوئام والهدوء والاستقرار. كل عام وليبيا وشعبها بخير وفي سلام وتقدم وازدهار دائمين».