الترجمان: خارطة باشاغا لا تختلف عن سابقاتها وهي ترتكز على الذهاب لانتخابات برلمانية

قال رئيس مجموعة العمل الوطني ” خالد الترجمان ” إن خارطة الطريق التي أعلنها رئيس الحكومة الليبية ” فتحي باشاغا “، تُعدّ محاولة منه لإيجاد الطريق نحو طرابلس العاصمة، على اعتباره صاحب الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب.

وأكّد الترجمان في تصريحات صحفية، أن باشاغا يتمتّع اليوم بالدعم الدولي، من قوى إقليمية محورية كمصر والإمارات وتونس، إضافة للدعم الروسي الذي أضاف له الكثير.

كما أضاف: “إن خارطة باشاغا لا تختلف كثيراً عن سابقاتها، وهي ترتكز على الذهاب إلى انتخابات برلمانية في ظل قواعد دستورية تنتج حالا من خلال العمل على إيجاد سبل لتفاهمات جديدة”.

وأشار رئيس مجموعة العمل الوطني إلى تعويل باشاغا على المستجدات الدولية إزاء “الدبيبة” وتغيّر مواقفها منه، لافتاً إلى أن الموقف الدولي يتعامل مع الميليشيات وفقاً لأجندته الخاصة، ويوظّفها لتحقيق مصالحه.

وشدّد على أن المليشيات تسيطر بالفعل على الواقع الليبي، ولن تقبل بأي حلول تسلب منها مكانتها وامتيازاتها، ولا بد من العمل على حلحلتها للوصول إلى حل في ليبيا.