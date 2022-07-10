أوحيدة: الرئاسي محسوب على طرف معيّن في الصراع ولا يمكنه إجراء الانتخابات

علّق عضو مجلس النواب ” جبريل أوحيدة ” على مبادرة المجلس الرئاسي، وإمكانية حلّه لمجلسي الدولة والنواب، بأن “الرئاسي” ليست له سلطة على أرض ليبيا . وفقآ لقوله.

واعتبر أوحيدة في تصريحات صحفية، أن هكذا خطوة لو اتُّخذت، فلن يتم تنفيذها في أغلب الأراضي الليبية، لا سيما في الجنوب وفي الشرق، وربما في الغرب أيضا.

كما أكّد أن الرئاسي لا يمكنه تقديم الحلول إلا بعد أن يتمكّن من السيطرة على العاصمة طرابلس، وتفكيك الميليشيات، وتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وحل حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، والسيطرة على الأرض أمنيا وإداريا.

ورأى النائب أن المجلس الرئاسي محسوب على طرف معيّن في الصراع ولا يمكنه إجراء الانتخابات، لافتا أن الفترة المقبلة بعد العيد ربما تشهد تمكينا لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا لدخول طرابلس؛ لأن ما نحتاجه الآن حكومة استقرار تسيطر على كافة أنحاء البلاد، وتعد للانتخابات وهذا المطلوب.