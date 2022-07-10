70 إصابة خلال ذبح الإضاحي في سرت

قال مصدر طبي بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت إن قسم الإسعاف والطواري استقبل 70 حالة إصابة بالسكاكين جراء تقطيع لحوم الأضحية فى أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن معظم الإصابات لشباب وجرى التعامل معها بالخياطة بالخرز نتيجة التعامل.

إصابات ذبح الأضاحي في مصراتة

ويوم السبت، أكد مركز مصراتة الطبي استقباله 121 حالة إصابة نتيجة استعمال الأدوات الحادة المستعملة في أعمال ذبح الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم السبت. واستقبل قسم الحوادث والطوارىء بالمركز هذا العدد من حالات الإصابة التي تنوعت بين الخفيفة و المتوسطة في الفترة الصباحية فقط.

وأشار المركز إلى دخول 3 حالات للعمليات الطارئة نتيجة الاستعمال الخاطيء للأدوات الحادّة، أثناء ذبح الأضاحي. وأضاف «يستمر العمل داخل القسم منذ ساعات الصباح الأولى و حتى هذه اللحظة».