حكم محلي الدبيبة تعلن قيمة مصروفات دعم النظافة للنصف الأول من العام الجاري

أعلنت الحكومة منتهية الولاية قيمة مصروفات دعم النظافة من الباب الرابع “الدعم” للنصف الأول من العام 2022.

وأكدت منصة “حكومتنا” أن وزارة الحكم المحلي بالحكومة منتهية الولاية قد بيّنت مخصصات الصرف على دعم النظافة والجهات المحالة إليها حيث بلغ مخصص النظافة المحال للبلديات 143,491,739,656 دينار.

وبلغ مخصص شركة النظافة العامة طرابلس 56,358,998,000 كما بلغ المخصص المحال وفق قرار مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2022 مبلغ 9,999,999.650 دينار وقدرت قيمة المرتبات المتراكمة للعاملين سابقا بشركة الخدمات العامة نالوت 3,601,930,240 دينار إلى جانب قيمة إضافية لشركة النظافة العامة طرابلس 9,999,999,650 دينار.

وقدر إجمالي الرصيد المحال من نفقات الباب الرابع 223,452,667,200 دينار فيما بلغ الرصيد المتبقي بحساب الباب الرابع 223,407,654.