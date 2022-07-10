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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 10 يوليو 2022

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 10 يوليو 2022.
ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق الشمال الغربي, و تتكاثر السحب علي مرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ على اغلب المناطق .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر , مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على هذه المناطق.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-30) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر , مابين (35-37) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع احتمال ظهور زوابع رعدية .
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42) مْ .

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:17)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:06).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الليبية المدن الجوية التنبو 2022-0 -10 الموافق الأحد ليوم الجوية التنبوات الحرارة الحرارة 30 31 الحرارة 22 23 21 30 31 22 بی ی 31 33 33 32 20 32 32 31 32 الزنتان 22 السماء السما 21 30 صافية السماء ظهور 20 30 24 24 30 السحب ظهور صاقية ظهر السما ظهور ظهور 27 23 27 41 42 42 السماءصافية 27 24 3/3 25 /01/3102م 02 الإصدار‏'‏

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلائة الأيام القادمة بداية اليوم 2022-07-10 F-270-001 أغلب مناطق الشمال ,الغربي تتكاثر السحب علي مرتفعات الجبل الأخضر معتدل ومستقر احتمال سقوط أمطار المناطق .الساحلية ت_سهل الجفار قجبل ظهور السحب المتفرقة شمالية شرقية تنشط إجدير حتی :السماء صافية شمالية والجغبوب أمطار ومتفرقة على هذه المناطق احيانا .الساحلية (30-26) على المناطق الساحلية والجبل الأخضر مابين (37-35) حتى :السماء شمالية تتراو احتمال ظهور الجفر حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق شمالية شرقية شرقية تنشط احيانا طرابلس الثلاثاء (06:06) غروب الشمس شروق :السماء صافية شمالية فشمالية معتدلة درجات الحرار :القصوى تتراوح مابين113‏'‏

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