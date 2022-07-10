رضوان الفيتوري: المنفي هو أقدم الموجودين في الطبقة السياسية الفاسدة اللي ماتسوش قرش

أكد الكاتب والمحلل السياسي رضوان الفيتوري، أن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي هو أقدم الموجودين في الطبقة السياسية الفاسدة اللي ماتسوش قرش، بحسب تعبيره.

وقال الفيتوري، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تذكر دائما أن السبب الأساسي لوصول المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي هو رفضه تسليم السلطة في 2014 عندما كان عضو مؤتمر وطني”.

وأضاف “هل ستصدق أن الذي رفض تسليم السلطة وهو مجرد نائب سيسلمها وهو رئيس للدولة؟”.

وتابع “بالمناسبة المنفي هو أقدم الموجودين في الطبقة السياسية الفاسدة اللي ماتسوش قرش”.