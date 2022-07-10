المنفي يتلقى برقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، “حسين إبراهيم طه”.

وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن تمنياته للشعب الليبي بالتقدم والازدهار وتحقيق الاستقرار، وعلى الدول العربية والإسلامية جميعاً بالخير واليمن والبركات بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي، برقية تهنئة من أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.