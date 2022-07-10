الارصاد: الكتلة الهوائية المعتدلة مستمرة وامطار متفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 01/ 07 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاعتدال ما زال في حالة الطقس يسود على اغلب مناطق الشمال نتيجة تاثير كتلة هوائية معتدلة على هذه المناطق.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح مابين ( 30 – 35 ) مْ, ولا تتجاوز (26)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر، وتتراوح مابين (36-42) مْ على مناطق الوسط والجنوب.

واشار التقرير إلى أن السحب لا زالت تتكاثر من حين لآخر على مرتفعات الجبل الأخضر , مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

والله أعلــــــــــــــــــــم .