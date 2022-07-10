التواتي: روح العيد طغت على أرواح الكراهية والعنف والإقصاء في ليبيا

أعرب عامر التواتي، الطبيب والمحلل السياسي الليبي، عن فرحته بحلول عيد الأضحى المبارك هذا العام، وقال إن اليوم نسينا جميعا كل الأرواح التي فرضت علينا، أرواح الكراهية والإقصاء والعنف، واستحضرنا روح العيد الروح البهية، بماتمثله من تهنئة وتسامح وأمنيات طيبة.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “استحضرنا الروح الحقيقية والأصيلة التي تشربناها وتربينا عليها، روح المحبة والاحترام والتقدير لبعضنا البعض، اليوم طغت روح العيد على كل الأرواح الدخيلة، اليوم أثبتت روح العيد وماتمثله من قيم نبيلة أنها الروح الأصيلة، لم تخبو جذوتها ونيرانها الوحيدة هي نيران صديقة حقيقة، هي نيران الشواء ولمة العائلة”.

واختتم قائلًا: “هل سنحافظ على هذه الروح أم ستستيقظ الأرواح الشريرة في اليوم التالي، ربما ومن يدري.؟!.. على كل حال أتمنى لكم عاما جديدا يسوده السلام والازدهار وليس عام آخر مكرر. كل عام وكل العام وأنتم بخير”.