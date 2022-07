دي مايو ونظيره الإماراتي يبحثان مسيرة العملية السياسية في ليبيا

ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزير لويجي دي مايو، التقى على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

الخارجية كشفت على قنواتها الاجتماعية وفقًا لصحيفة “آكي” الايطالية أن الوزيرين ركزا خلال اللقاء على سبل التعاون الثنائي، فضلا عن التحديات الدولية الرئيسية في الوقت الراهن.

وتطرق دي مايو ونظيره آل نهيان إلى مسيرة العملية السياسية في ليبيا أيضاً.

