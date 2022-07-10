بعيو: الغرياني محاصر من الأشرار وقناته بعيدة عن الدين

هاجم محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، المفتي المعزول الصادق الغرياني، وقناته المعروفة باسم “التناصح”، وهجاه ببعض أبيات الشعر.

كتب قائلًا على فيسبوك: “هذه نصيحةٌ في نص شعري، أوجهها إلى الدكتور (الـصادق الغرياني)، والدينُ النصيحة، وقناته التلفزيونية إسمها التناصح، والتناصح منها براء، وهي أبعد عن الدين بُعد الفرقدين، رسالةٌ صادقة لن تصل إلى الشيخ، لأنه محاصر من الأغرار والأشرار، لكنها معذرةٌ إلى الله، وبراءةٌ من ذنب السكوت عن الحق الأبلج، ومِن جريرة الإنحياز إلى الباطل اللجلج”.

وتابع قائلًا: “يا حـضرةَ الـمُـرشـد أخـبرني عـن الـدِيـن القـويـمْ.. هـل أقـتـفـي أثـرَ الـنُـبـوُةِ والصـراطِ المـسـتـقـيمْ.. ويـكـون نـهـجـي سُـنّـــةً ثـبُـتــتْ وقــرآنـــاً كـريـمْ.. أم أكـتـفـي بحديثكم في المُحدِثات وفـي القديـمْ.. فـإذا أخـذتُ بـرأيـكـم نِـلـتُ الـمـسـرّة والــنـعـيـمْ.. وإذا نَـقـدتُ كـلامكـم أصبـحتُ شـيـطانـاً رجـيــمْ. بـاللهِ أخـبــرنـي ولا تـغـضــب وكُـن بَـــرّاً رحـــيــمْ.. فـأنـا مُـجـرد طـالـبٍ للـحـقِّ لا لـستُ الـخـصـيـمْ.. ومـا أنـت إلاَّ مـثـلـنـا بَـشـراً يُـصـيـبُ ويـستـهـيـمْ.. إنّ الـفـتـاوىَ مِـحـنـةٌ والأمــرُ لـو تـدري عــظـيـمْ.. والـشـاشـة الـزرقــاء شَــرٌّ وبِـهـا صِــرتَ تَــهِــيــمْ.. وسُـهـيـل والمذموم لا المحمود مـنبوذٌ سَـخـيـمْ.. إنـِّي نـاصِـحٌ فاتْـرُك تناصحهم وكُن شـيـخـا حليـمْْ”.