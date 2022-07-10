أعلن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات انتهاء المرحلة الأولى من مشروع طريق ُمرادة – العقيلة، وربطه بالطريق الساحلي.

وبينت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن مشروع الطريق يأتي ضمن مشاريع خطة عودة الحياة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكدت الأسبوع الماضي أنها تتابع بقلق بالغ التقارير التي تفيد بإغلاق متقطع للطريق الساحلي غرب سرت عند البوابة رقم 50.

وأكدت البعثة الأممية في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” “على ضرورة إبقاء هذا الطريق الحيوي مفتوحًا من كلا الاتجاهين لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن”.

ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إلى عدم إغلاق الطريق السريع قائلة إنه “شريان حياة ولا يجوز حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم منها حرية التنقل بين مختلف مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً” وطالبت بعدم المساومة بحقوق وحريات الليبيين مهما كان الأمر.