الأرصاد الجوية: طقس معتدل في الشمال الغربي وسحب وأمطار على الجبل الأخضر

العنوان – ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يكون الطقس معتدلًا ومستقرًا على أغلب مناطق الشمال الغربي.

وأضاف المركز أن السحب تتكاثر على مرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ على اغلب المناطق .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر , مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على هذه المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-30) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر , مابين (35-37) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع احتمال ظهور زوابع رعدية .

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42) مْ .

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39) مْ.