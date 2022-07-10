التربية والتعليم تستعد لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي

تتابع وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية آخر التحضيرات لإجراء امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام يوم 31 من شهر يوليو الجاري، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وحسب الوكالة الليبية، فقد أنهى المركز الوطني للامتحانات الترتيبات والاستعدادات النهائية لإجراء امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من خلال إدخال بيانات التلاميذ وتوزيع مقار اللجان الامتحانية ووضع آلية لنقل وتوزيع أوراق الأسئلة والإجابة على كل دوائر الامتحانات بمختلف المناطق بكامل التراب الليبي. كما نسق المركز مع مديري مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم بشأن استكمال البيانات بخصوص الطلبة المشاركين.

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استعدادات المركز الوطني للامتحانات

يُذكر أن المركز الوطني للامتحانات أدخل بيانات طلبة الشهادة الثانوية بأقسامها المختلفة لهذا العام بمنظومة الامتحانات ضمن استعداداته لامتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام، وبلغ عدد الطلاب 109 آلاف و632 طالبًا وطالبة.

ومن المقرر توزيع شفرات مجانية من شركة المدار الجديد إلى جميع الطلاب المشاركين في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة والشركة لتسهيل الاتصال والتواصل بين الطلاب والوزارة لتزويد الطلبة بالبيانات والمعلومات الكافية حول مواعيد، وأماكن ونتائج الامتحانات.

وفي الرابع من يونيو الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اعتماد جداول امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بقسميه الأدبي والعلمي للمدارس الليبية بالخارج، للعام الدراسي 2021-2022.